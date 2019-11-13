Липчанин получил 11 лет колонии за избитых трубой приятелей

СЕГОДНЯ 15:20 2019-11-13T15:20:36+03:00

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В Липецкой области вынесли приговор жителю Измалковского района, который зверски избил железной трубой двоих приятелей. Все случилось летом, 29 июня, когда мужчина что-то отмечал в гостях у знакомых. В какой-то момент между пьяными приятелями разгорелась ссора. Обиженный гость вышел на улицу, нашел там отрезок железной трубы и вернулся в дом.

Как события развивались дальше, пришлось восстанавливать криминалистам. По данным пресс-службы СКР, злодей сильно избил трубой обоих приятелей, бросил и ушел домой. Один из них, 46-летний мужчина, скончался, второй – попал в больницу с тяжелыми травмами головы и переломами ребер.

Нападавший во всем сознался. С учетом его предыдущих судимостей, суд приговорил виновного по 111 статье УК к 11 годам в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU