2019-11-13T16:14:44+03:00
Общество

Родители в Липецке возят детей не пристегнутыми, когда «ехать недалеко»

Автоинспекторы дежурили утром у детского сада
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке у детского сада в шестом микрорайоне прошел рейд автоинспекторов по ремням безопасности и детским удерживающим устройствам.

Первой попалась молодая мама, которая привезла дочку в садик на переднем сидении. Ребенок был пристегнут обычным ремнем и сидел на бустере, но протокол все равно составили. Как пояснили в пресс-службе ГИБДД области, бустер не считает удерживающим устройством, кроме того на переднем сидении по правилам детям можно ездить только с 12 лет.

В большинстве случаев родители-нарушители говорили одно и то же, что «ехать недалеко, поэтому не пристегнули». Были и ответственные водители, для которых безопасность ребенка превыше всего.

– Очень радует, что все больше взрослых становятся ответственнее и более серьезно относятся к безопасности своих детей, поэтому перевозят их только с использованием специальных удерживающих устройств, – отметил заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Липецкой области Максим Абрамов. – Этому также способствует и строгое наказание за такое нарушение. Тем не менее, проблема до сих пор остается актуальной, поэтому мы и дальше будем делать акцент на этом направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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