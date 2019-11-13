В четверг 10 улиц Липецка останутся без холодной воды

13 Нояб. 18:26 2019-11-13T18:26:22+03:00

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В четверг, 14 ноября, в некоторых домах Липецка отключат холодную воду. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", это связано с ремонтными работами на сетях водоснабжения.

Так, краны пересохнут у жителей улиц 4 Пятилетки, 10; Шкатова, 16, 18, 20, 22-26; Орловская, 13, 31, 31/1; Гайдара, 2-5, 7, 9, 11, 12а, 13, 15, 19, 21, 23, 25; переулок Антипова 1-32; улица Орловская, 4 Пятилетки, Кротевича, Амурская, Ушакова, Луначарского. По этим адресам воды не будет с 9 утра. Вновь ее дадут только в 5 часов вечера

Напомним, что подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. Но все равно советуем липчанам заранее позаботиться о питьевой воду. Дополнительную информацию об отключениях можно получить в диспетчерской ЛГЭКа по телефонам 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU