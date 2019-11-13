В 2020 году Липецк присоединится к Всероссийскому полумарафону

13 Нояб. 18:29 2019-11-13T18:29:26+03:00

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31 мая 2020 года в областном центре пройдет Липецкий полумарафон. Как сообщили в пресс-службе мэрии, он станет частью Всероссийского с синхронным стартом "Забег.рф". Мероприятие стартует в 9.00 по московскому времени. В эту минуту на старт выйдут более 200 тыс. любителей бега со всей России - от Калининграда до Камчатки.

В Липецке в полумарафоне примут участие более 3 тыс. человек, в том числе губернатор Игорь Артамонов, мэр города евгения Уваркина, а также звезды спорта и шоу-бизнеса, олимпийские чемпионы, дети и атлеты с ограниченными возможностями здоровья. Ведущим, по традиции, станет Дмитрий Губерниев.

Липчанам предложат на выбор 5 дистанций: 500 метров, 1 км, 5 км, 10 км и 21 км. Атлетам вручат уникальные футболки и медали. Также горожан приглашают участвовать в бесплатном карнавальном забеге.

Полумарафон "Забег.рф" проводится с 2017 года. С каждым годом городов-участников становится все боельше. Так, в 2018 году одновременным старт состоялся в 15 городах, в 2019 - в 19 городах. Ожидается, что в 2020 году одновременный старт дадут во всех 85 субъектах РФ.

Кстати, в рамках проекта проводится соревнование за звание "Беговой столицы" России. Ее выбирают по 3 критериям - среднему показателю дистанции, преодоленной всеми участниками, соотношению участников забега к общему населению города и средней скорости бега участников. В 2019 году почетное звание получил Владивосток. До этого 2 года подряд "Беговой столицей" становилась Казань.

Регистрация на Липецкий полумарафон и Всероссийский полумарафон открыта по ссылке https://russiarunning.com/event/050fa83e-a23e-444e-9d8e-450ee1751abd.

ИСТОЧНИК KP.RU