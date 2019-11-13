В четверг в Липецке до +8 градусов, туман и ветер

СЕГОДНЯ 19:00 2019-11-13T18:59:50+03:00

В Липецке без осадков Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В четверг, 14 ноября, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Ночью и утром местами туман. В темное время суток температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Днем в регионе около 8 градусов выше ноля. Ветер усилится до 7-12 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений - 758 мм рт.ст.

В пятницу, 15 ноября, синоптики обещают солнечную погоду и без осадков. Ночью в Липецке 0 градусов. Днем воздух прогреется до +6 градусов. Ветер юго-восточный 8-10 м/с. Атмосферное давление без изменений и составит 762 мм рт.ст.

Солнце появляется над горизонтом в 7.42. Закат в 16.28.

ИСТОЧНИК KP.RU