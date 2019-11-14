Под Липецком "десятка" вылетела в кювет: пострадала молодая девушка
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1 514 нарушений правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 4 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. Во время движения 67 человек не пристегнулись. 1070 раз автомобилисты превысили допустимую скорость. Случилось 18 ДТП, в которых никто из людей не пострадал. При этом автодорожники обнаружили, что 51 машину припарковали не по правилам. 10 автомобилей пришлось эвакуировать.
В минувшую среду, 13 ноября, на автодороге Лев-Толстой - примыкание к автодороге Липецк-Данков произошла авария. ВАЗ-2110 перевернулась и вылетела в кювет. 21-летний водитель машины не справился с управлением. Пострадала 16-летняя пассажирка "десятки". Девушку с травмой госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU