Под Липецком "десятка" вылетела в кювет: пострадала молодая девушка

СЕГОДНЯ 09:23 2019-11-14T09:25:52+03:00

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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1 514 нарушений правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 4 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. Во время движения 67 человек не пристегнулись. 1070 раз автомобилисты превысили допустимую скорость. Случилось 18 ДТП, в которых никто из людей не пострадал. При этом автодорожники обнаружили, что 51 машину припарковали не по правилам. 10 автомобилей пришлось эвакуировать.

В минувшую среду, 13 ноября, на автодороге Лев-Толстой - примыкание к автодороге Липецк-Данков произошла авария. ВАЗ-2110 перевернулась и вылетела в кювет. 21-летний водитель машины не справился с управлением. Пострадала 16-летняя пассажирка "десятки". Девушку с травмой госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU