2019-11-14T09:50:18+03:00
Происшествия

В Липецке парень украл из магазина коньяк почти за 8000 рублей

Любителя дорогого алкоголя доставили в отдел полиции
Юлия КЛЮЕВА
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Сотрудники органов задержали подозреваемогоСотрудники органов задержали подозреваемогоФото: Юлия КЛЮЕВА
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Накануне, 13 ноября, в отдел полиции "Лебедянский" обратилась 67-летняя пенсионерка. В своем заявлении она указала, что с 1 по 12 ноября кто-то проник в ее квартиру в деревне Малотроицкое. Злодей украл личное имущество женщины. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого - неработающего 56-летнего местного жителя. Расследование продолжается.

6 ноября к правоохранителям обратился представитель организации в Липецке. Он рассказал, что днем неизвестный открыто похитил из торгового зала сетевого магазина по улице Стаханова коньяк за 7800 рублей. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сотрудники полиции установили личность предполагаемого преступника. В отдел доставили неработающего 21-летнего липчанина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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