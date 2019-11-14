В Липецке парень украл из магазина коньяк почти за 8000 рублей

СЕГОДНЯ 09:36 2019-11-14T09:50:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне, 13 ноября, в отдел полиции "Лебедянский" обратилась 67-летняя пенсионерка. В своем заявлении она указала, что с 1 по 12 ноября кто-то проник в ее квартиру в деревне Малотроицкое. Злодей украл личное имущество женщины. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого - неработающего 56-летнего местного жителя. Расследование продолжается.

6 ноября к правоохранителям обратился представитель организации в Липецке. Он рассказал, что днем неизвестный открыто похитил из торгового зала сетевого магазина по улице Стаханова коньяк за 7800 рублей. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сотрудники полиции установили личность предполагаемого преступника. В отдел доставили неработающего 21-летнего липчанина.

ИСТОЧНИК KP.RU