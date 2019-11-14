Бывшего автоинспектора в Липецке приговорили к условному сроку за взятку

СЕГОДНЯ 13:35 2019-11-14T13:35:08+03:00

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В Липецке вынесли приговор теперь уже бывшего сотруднику ДПС. Суд признал его виновным в получении взятки – часть 3 статьи 290 УК. Как доказали в суде, 12 января экипаж получил сигнал о пьяном водителей. Прибыв на адрес, автоинспектор предложил водителю заплатить 40 000 рублей вместо протокола и штрафа в 30 000 с лишением прав. Водитель согласился и через пару дней передал деньги лично инспектору, которого тут же задержали.

Как сообщили в пресс-службе областного СКР, фигурант не признал вину, но его версию расценили, как попытку уйти от наказания. В итоге суд приговорил бывшего инспектора к 5 годам условно. Также он должен выпалить государству 10-кратную сумму от взятки – 400 000 рублей и в течение 5 лет не работать в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU