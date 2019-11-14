Липецкие автоинспекторы в выходные выйдут на рейд по пьяным водителям

СЕГОДНЯ 15:52 2019-11-14T15:52:04+03:00

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В Липецкой области сотрудники ГИБДД выходят на усиленный рейд по самым опасным участникам дорожного движения – пьяным водителям. Дорожные полицейские будут дежурить в усиленном режиме в течение трех дней, с 15 по 17 ноября.

По данным ГИБДД региона, за 10 месяцев этого года на дорогах региона автоинспекторы задержали 2079 нетрезвых водителей. 248 из них поймали пьяными повторно, уже после того, как лишили водительских прав. Только за минувшие сутки, 13 ноября, остановили четырех пьяных водителей.

Напомним, что пьяная езда карается по закону штрафом в 30 000 рублей и лишением прав от 1.5 до 2 лет. Вернуть удостоверение можно будет только после повторной сдачи экзамена по ПДД. В случае повторного нарушения, вместо административного штрафа наступает уголовная ответственность с наказанием до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU