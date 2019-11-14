Ночью в Липецке похолодает до 5° мороза – на дорогах скользко

СЕГОДНЯ 17:26 2019-11-14T17:26:56+03:00

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Несмотря на нехарактерно теплую для глубокой осени погоду, в Липецк все же постепенно приходит зима. Так этой ночью, с 14 на 15 ноября, синоптики обещают до 5 градусов нижу нуля. По данным гидрометцентра, в пятницу днем воздух прогреется до +8°С. При этом немного усилится юго-восточный ветер, ночью 5 – 10 метров в секунду, днем 8 – 13 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится и останется в пределах 758 мм ртутного столба.

В выходные установится ясная погода, с колебаниями от мороза до тепла между дневными и ночными температурами. Снега до конца недели не ожидается, но на дорогах возможен гололед. Согласно долгосрочному прогнозу, плюсовая температура днем продержится еще неделю, резкое похолодание ждут после 20 ноября.

На данный момент среднесуточная температура в регионе 0°С. Максимальную температуру воздуха в этот день зафиксировали в 1923 году – 13 градусов тепла, холоднее всего было в 1993 – 17 градусов мороза.

ИСТОЧНИК KP.RU