В Липецкой области 14-летняя школьница забеременела от отчима

СЕГОДНЯ 18:30 2019-11-14T18:30:28+03:00

Мужчина вступал в связь с девочкой в течение года

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Шокирующие события неожиданно вскрылись в Липецкой области. Жертвой растления со стороны отчима стала 14-летняя девочка. События начали развиваться еще год назад, когда школьнице было 13 лет. Именно в этот период отчим вступил с девочкой в половую связь.

В течение года, никто ни о чем не догадывался, пока девочка не забеременела. Врачи, как положено, сообщили о беременной несовершеннолетний, и вскоре отчим сам пришел с повинной и во всем сознался.

Как пояснила «КП-Липецк» старший помощник руководителя СУ СК по Липецкой области Юлия Кузнецова, уголовное дело возбуждено по статье 134 УК – половое сношение и иные действия с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

Расследование только началось и действиям мужчины еще дадут окончательную оценку, не исключено, что дело переквалифицируют на другую статью или добавят новые.

ИСТОЧНИК KP.RU