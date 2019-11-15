Больше 20 000 волонтеров помогут в организации юбилейного Дня Победы в Липецке
В Липецке на заседании совета «Победа» обсудили подготовку к 9 мая. Губернатор региона Игорь Артамонов, отметил, что 75-летние Великой Победы требует особой подготовки.
Так к этой дате в регионе откроют несколько памятников и мемориальных стел и вручат юбилейные медали. Отремонтируют площадь Победы и площадь Героев. Также с 3 по 12 мая в Липецкой области будет бесплатный проезд для ветеранов на всех видах транспорта, кроме такси.
К организации праздника привлекут более 20 000 волонтеров. По предварительной оценке в Липецке в праздничных мероприятиях примут участие более 80 000 человек. Также к юбилею Победы в регионе выпустят книгу о липчанах – Героях Советского Союза, Героях Российской Федерации и участниках Великой Отечественной войны
Как сообщили в пресс-службе администрации, сейчас в Липецкой области живут 11724 ветерана Великой Отечественной войны.
ИСТОЧНИК KP.RU