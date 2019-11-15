2019-11-15T10:14:10+03:00
Общество

Больше 20 000 волонтеров помогут в организации юбилейного Дня Победы в Липецке

В регионе готовятся к празднованию 75-летия Великой Победы
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке на заседании совета «Победа» обсудили подготовку к 9 мая. Губернатор региона Игорь Артамонов, отметил, что 75-летние Великой Победы требует особой подготовки.

Так к этой дате в регионе откроют несколько памятников и мемориальных стел и вручат юбилейные медали. Отремонтируют площадь Победы и площадь Героев. Также с 3 по 12 мая в Липецкой области будет бесплатный проезд для ветеранов на всех видах транспорта, кроме такси.

К организации праздника привлекут более 20 000 волонтеров. По предварительной оценке в Липецке в праздничных мероприятиях примут участие более 80 000 человек. Также к юбилею Победы в регионе выпустят книгу о липчанах – Героях Советского Союза, Героях Российской Федерации и участниках Великой Отечественной войны

Как сообщили в пресс-службе администрации, сейчас в Липецкой области живут 11724 ветерана Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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