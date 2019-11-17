В Липецкой области вандалы сожгли мусорные контейнеры и испортили детские площадки

СЕГОДНЯ 15:09 2019-11-17T15:12:18+03:00

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В Усмани за три месяца вандалы сожгли 11 мусорных контейнеров, десять украли, а с шести сняли колеса. Об этом в своем Instagram рассказал глава района Владимир Мазо. Всего в этом году администрация закупила и установила 1 152 евроконтейнера для ТБО.

Кроме того, испорченными оказались и детские площадки, где сломали некоторые конструкции и нанесли краской нецензурные надписи. Правда, в этом случае виновников найти удалось с помощью камер видеонаблюдения. Вандалами оказались школьники лицея N1 и студенты промышленно-технологического колледжа.

Площадки приводят сейчас в порядок. Однако на это приходится тратить средства из районного бюджета, которые могли быть направлены на другие средства.

ИСТОЧНИК KP.RU