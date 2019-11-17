В Липецкой области вандалы сожгли мусорные контейнеры и испортили детские площадки
В Усмани за три месяца вандалы сожгли 11 мусорных контейнеров, десять украли, а с шести сняли колеса. Об этом в своем Instagram рассказал глава района Владимир Мазо. Всего в этом году администрация закупила и установила 1 152 евроконтейнера для ТБО.
Кроме того, испорченными оказались и детские площадки, где сломали некоторые конструкции и нанесли краской нецензурные надписи. Правда, в этом случае виновников найти удалось с помощью камер видеонаблюдения. Вандалами оказались школьники лицея N1 и студенты промышленно-технологического колледжа.
Площадки приводят сейчас в порядок. Однако на это приходится тратить средства из районного бюджета, которые могли быть направлены на другие средства.
ИСТОЧНИК KP.RU