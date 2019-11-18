СЕГОДНЯ 12:49 2019-11-18T12:51:41+03:00

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В минувшие выходные мэр Липецка Евгения Уваркина провела выездное совещание в Верхнем парке. В следующем году здесь произойдут изменения. Верхний парк хотят благоустроить.

- Он останется пространством для самых маленьких – с современными игровыми площадками, большой зоной для проведения праздников и детским кафе, которое расположится в административном здании парка, - рассказала глава города в своем Инстаграм.

По словам мэра, планируется расчистить территорию парка от проводов, убрать аттракционы, сделать больше детских площадок. Правда, не все липчане с энтузиазмом восприняли новость о переносе каруселей. Многие комментаторы просят не убирать аттракционы: "Парк одним своим названием "Сказка" должен нести радость и позитив,чтобы дети, придя туда, попали именно в сказку, с карусельками, со сладкой ватой...".

uvarkina_evgenia В Липецке из Верхнего парка хотят убрать аттракционы

ИСТОЧНИК KP.RU