Родившихся в 2019 году в Липецке малышей зовут Одиссей, Матрона и Булат

СЕГОДНЯ 13:11 2019-11-18T13:18:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В этот понедельник, 18 ноября, в администрации Липецка состоялся брифинг, на котором начальник городского управления ЗАГС Галина Белкина рассказала о работе органов в этом году.

Так, за 9 месяцев 2019 года в Липецке родились 3 527 малышей. В том числе 45 пар близнецов. Первенцы родились в 1 421 семье. Пятый ребенок и более - в 34 липецких семьях.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в этом году в 5-ку самых популярных мужских имен вошли: Артем, Максим, Михаил, Илья и Александр. Кстати, липчане предпочитают называть сыновей Артемами уже не первый год. Девочки чаще всего становятся Дарьями, Полинами, Ксениями, Софиями и Александрами.

Кстати, горожане продолжают называть своих детей необычными именами. В этом году в Липецке появились Марк, Лаврентий, Платон, Одиссей, Булат, Ярополк, Радомир. А также Адель, Феврония, Каролина, Евангелина, Матрона и Стефания.

ИСТОЧНИК KP.RU