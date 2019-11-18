2019-11-18T13:31:01+03:00
Происшествия

Под мостом в Каменном логу в Липецке нашли тело мужчины

Погибшего подняли из оврага спасатели
Лия МУРАДЬЯН
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Тело предали судмедэкспертамТело предали судмедэкспертамФото: Лия МУРАДЬЯН
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ЧП случилось в воскресенье днем, 17 ноября, в районе улицы Циолковского в Липецке. Там в районе дома №38 прохожие заметили на дне Каменного лога человека и вызвали спасателей. Сообщение поступило на телефон службы спасения «112» в 15.40.

Когда городские спасатели прибыли на место, выяснилось, что человек мертв. Спасатели подняли тело из оврага и передали подоспевшим на место судмедэкспертам. Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, личность погибшего установили – им оказался 32-летний мужчина, который жил в доме неподалеку.

Как именно тело оказалось на дне Каменного лога и точную причину смерти, теперь предстоит определить правоохранительным органам. По факту смерти проходит проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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