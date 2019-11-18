2019-11-18T14:28:18+03:00
Происшествия

Под Липецком выгнанный из дома сын убил пожилую мать

Мужчина забил старушку трубой и запер тело в квартире
Лия МУРАДЬЯН
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Убийца созналсяУбийца созналсяФото: Лия МУРАДЬЯН
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Жестокое убийство расследуют в городе Грязи Липецкой области, где взрослый сын расправился с мамой. Тело 79-летней пенсионерки с пробитой головой нашли в квартире вечером 14 ноября. В ходе расследования подозрение пало на 56-летнего сына женщины, который жил в гараже неподалеку от квартиры.

Как выяснилось, старушка выгнала взрослого сына и тот какое-то время жил в гараже. Вечером 13 ноября, когда сын пришел в квартиру мамы за теплой одеждой, родственники снова поругались. Во время ссоры мужчина схватил кусок железной трубы и несколько раз ударил старушку по голове. Затем он закрыл дверь на ключ, а трубу спрятал на крыше своего гаража.

Вещи со следами крови нашли у него во время обыска. Как сообщили в пресс-службе СКР региона, под тяжестью улик мужчина во всем сознался и рассказал, куда спрятал орудие убийства. По 105 статье УК ему грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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