2019-11-18T16:07:04+03:00
Происшествия

В Липецке коммунальщики разобрали школьный забор, чтобы починить трубу

Крупный порыв произошел на улице Мичурина
Лия МУРАДЬЯН
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Порыв на улице МичуринаПорыв на улице МичуринаФото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк
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В Липецке очередной коммунальное ЧП. На этот раз крупный порыв на трубопроводе произошел на улице Мичурина. Чтобы выкопать котлован и добраться до трубы, коммунальным службам пришлось разобрать школьный забор и перекопать часть газона на территории школы.

Порыв на улице Мичурина Фото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк

Порыв на улице МичуринаФото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк

Раскопки сейчас идут на территории гимназии №64, которая на время остается без забора. В ходе ремонтных работ возникла еще одна сложность – вода из поврежденного трубопровода заполнила котлован. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, в настоящее время рабочие откачивают воду из ямы.

После того, как котлован осушат, слесари начнут латать саму трубу. По завершению ремонтных работ, котлован на территории школы зароют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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