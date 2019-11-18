В Липецке коммунальщики разобрали школьный забор, чтобы починить трубу
В Липецке очередной коммунальное ЧП. На этот раз крупный порыв на трубопроводе произошел на улице Мичурина. Чтобы выкопать котлован и добраться до трубы, коммунальным службам пришлось разобрать школьный забор и перекопать часть газона на территории школы.
Порыв на улице МичуринаФото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк
Раскопки сейчас идут на территории гимназии №64, которая на время остается без забора. В ходе ремонтных работ возникла еще одна сложность – вода из поврежденного трубопровода заполнила котлован. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, в настоящее время рабочие откачивают воду из ямы.
После того, как котлован осушат, слесари начнут латать саму трубу. По завершению ремонтных работ, котлован на территории школы зароют.
ИСТОЧНИК KP.RU