В Липецке из-за сноса столбов перекроют часть улицы Папина
Во вторник, 19 ноября, в Липецке частично перекроют улицу Папина. По данным пресс-службы мэрии, там будут демонтировать старые металлические опоры проводов. Ремонт будет проходить на участке от пересечения с улицей Студенческий городок, рядом со строительным колледжем, до улицы Юных Натуралистов.
Ремонтные работы начнутся в 9 утра и продлятся до 16.00. На этот период движение транспорта на этом участке закроют в целях безопасности. Водителей просят быть внимательней, учитывать это обстоятельство, обращать внимание на знаки и заранее выбирать маршрут во избежание транспортного коллапса в утренние часы.
После окончания всех необходимых работ, движение на данном участке возобновится.
ИСТОЧНИК KP.RU