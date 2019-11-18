2019-11-18T16:19:30+03:00
Общество

В Липецке из-за сноса столбов перекроют часть улицы Папина

Там будут демонтировать старые электроопоры
Лия МУРАДЬЯН
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Улицу закроют утромУлицу закроют утромФото: Лия МУРАДЬЯН
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Во вторник, 19 ноября, в Липецке частично перекроют улицу Папина. По данным пресс-службы мэрии, там будут демонтировать старые металлические опоры проводов. Ремонт будет проходить на участке от пересечения с улицей Студенческий городок, рядом со строительным колледжем, до улицы Юных Натуралистов.

Ремонтные работы начнутся в 9 утра и продлятся до 16.00. На этот период движение транспорта на этом участке закроют в целях безопасности. Водителей просят быть внимательней, учитывать это обстоятельство, обращать внимание на знаки и заранее выбирать маршрут во избежание транспортного коллапса в утренние часы.

После окончания всех необходимых работ, движение на данном участке возобновится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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