За неделю в Липецке эвакуировали 55 неправильно припаркованных машин

СЕГОДНЯ 09:57 2019-11-19T09:58:15+03:00

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За прошедшую неделю, с 11 по 17 ноября, в Липецке автоинспекторы выявили 290 нарушений правил парковки. В каждом случае владельцам брошенных в неположенных местах машин выписывали протоколы. Если водителей рядом не оказывалось, машину забирали эвакуаторы и увозили на спецстоянку. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД области, всего эвакуировали 55 автомобилей.

Досталось и тем, кто становился «героем» соцсетей. В выходные липчане активно размещали в социальных сетях фото автохамов, которые паркуются на тротуарах, газонах и детских площадках. По данным ГИБДД, автоинспекторы наказали четверых таких нарушителей, на которых жаловались в Интернете. Личности остальных сейчас устанавливают.

Напомним, что по за кону нарушение правил парковки или стоянки карается штрафом до 5000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU