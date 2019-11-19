2019-11-19T17:43:38+03:00
Происшествия

В ДТП с тремя машинами под Липецком перевернулся грузовик с зерном

«Рено», «Лада» и зерновоз столкнулись в районе села Ленино [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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ДТП с зерновозом. Фото пользователя Deni SmileДТП с зерновозом. Фото пользователя Deni SmileФото: vk.com
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Серьезная авария произошла этим вечером, 19 ноября, на выезде из Липецка со стороны Сырского рудника. Там на трассе в районе села Ленина столкнулись «Лада-Калина», «Рено-Меган» и грузовик с прицепом. Обе легковушки и грузовой автомобиль оказались в кювете.

Грузовик с зерном перевернулся под Липецком .

По словам очевидцев, произошло столкновение «Рено» с грузовой машиной, а водитель «Калины», оказавшись поблизости, не успел увернуться от удара. Наиболее серьезные повреждения получила легковая иномарка, которая превратилась в груду металла.

ДТП с зерновозом. Фото пользователя Deni Smile Фото: vk.com

ДТП с зерновозом. Фото пользователя Deni SmileФото: vk.com

Грузовик с зерном вынесло с дороги и он перевернулся на бок. Все зерно рассыпалось по обочине. Сейчас на месте работает техника и сотрудники ГИБДД, которым предстоит разобраться во всех подробностях и причинах аварии. О пострадавших пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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