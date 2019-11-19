В ДТП с тремя машинами под Липецком перевернулся грузовик с зерном
Серьезная авария произошла этим вечером, 19 ноября, на выезде из Липецка со стороны Сырского рудника. Там на трассе в районе села Ленина столкнулись «Лада-Калина», «Рено-Меган» и грузовик с прицепом. Обе легковушки и грузовой автомобиль оказались в кювете.
Грузовик с зерном перевернулся под Липецком .
По словам очевидцев, произошло столкновение «Рено» с грузовой машиной, а водитель «Калины», оказавшись поблизости, не успел увернуться от удара. Наиболее серьезные повреждения получила легковая иномарка, которая превратилась в груду металла.
ДТП с зерновозом. Фото пользователя Deni SmileФото: vk.com
Грузовик с зерном вынесло с дороги и он перевернулся на бок. Все зерно рассыпалось по обочине. Сейчас на месте работает техника и сотрудники ГИБДД, которым предстоит разобраться во всех подробностях и причинах аварии. О пострадавших пока неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU