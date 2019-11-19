В Липецке открыли памятник летчику-герою Михаилу Водопьянову

СЕГОДНЯ 19:00 2019-11-19T19:04:34+03:00

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В этот вторник, 19 ноября, в Липецке провели серию мероприятий в честь 120-летия со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Водопьянова. Утром в школе №9 прошел урок памяти. После на территории учреждения состоялось торжественное открытие памятника летчику-герою. На церемонии присутствовали родственники знаменитого земляка, глава города Евгения Уваркина, а также главный федеральный инспектор по региону Олег Снежков.

- Город должен знать и помнить своих героев, - выступила перед собравшимися мэр Липецка Евгения Уваркина. - Но самое главное - передавать эту память следующим поколениям. И сегодня мы сделали для этого еще одно большое общее дело. Большое спасибо всем причастным!

В Липецке открыли памятник летчику-герою Михаилу ВодопьяновуФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

К бюсту Водопьянова возложили цветы, а родственникам прославленного летчика вручили юбилейные медали. Завершил череду мероприятий большой кнцерт-биография в Липецком Доме музыки.

Напомним, Михаил Васильевич Водопьянов родился в 1899 году в селе Студенки Липецкого уезда Тамбовской губернии. Он участвовал в спасении экипажа парохода "Челюскин", в арктических экспедициях. Получил звание генерал-майор авиации. Шестой Герой Советского Союза.

В Липецке открыли памятник летчику-герою Михаилу ВодопьяновуФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

ИСТОЧНИК KP.RU