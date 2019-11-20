2019-11-20T09:39:41+03:00
Происшествия

В Липецке пенсионерка стащила из сумки девушки телефон

А в Чаплыгине рецидивист украл 7 металлических листов
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке пенсионерка стащила из сумки девушки телефонВ Липецке пенсионерка стащила из сумки девушки телефонФото: Юлия КЛЮЕВА
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За прошедшие сутки правоохранители раскрыли 4 ранее совершенных преступления. Так, 18 ноября в отдел полиции Липецка обратилась 27-летняя девушка. Она рассказала, что неизвестный украл из ее сумки сотовый телефон. По информации пресс-службы регионального УМВД, сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого преступника. А точнее, преступницу - 62-летнюю пенсионерку.

19 ноября у 55-летнего жителя Чаплыгина кто-то украл 7 металлических листов. Предполагаемый злодей установлен - неработающий ранее судимый 29-летний местный житель.

20 октября в один из домов села Большая Боевка пробрался злодей. Он вынес оттуда товарно-материальные ценности, принадлежащие 60-летней пенсионерке. Сотрудники полиции задержали предполагаемого вора. Им оказался неработающий ранее судимый 41-летний мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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