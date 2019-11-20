Под Липецком из-за ремонта ограничат движение на автодороге Р-119

СЕГОДНЯ 10:21 2019-11-20T12:09:07+03:00

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В четверг, 21 ноября, на автодорге Р-119 в Липецкой области ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ УПРДОР Москва-Харьков.

Так, на 202 километре автодороги Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов планируется ремонт железнодорожного переезда. Речь идет о железнодорожной станции Телегино. Работы стартуют в 8 часов утра и продлятся, ориентировочно, до 6 часов вечера. Из-за этого для машин оставят лишь одну полосу движения. Проезд будет организован в реверсивном порядке.

Участников движения просят быть предельно внимательными и осторожными. Обращать внимание на требования временных дорожных знаков. В случая нештатной ситуации Росавтодор просит звонить в диспетчерскую службу по телефону +7 (4862) 75-07-69.

ИСТОЧНИК KP.RU