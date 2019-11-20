Под Липецком на похищенном оборудовании делали контрафактные сигареты

СЕГОДНЯ 11:59 2019-11-20T11:59:22+03:00

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Следственное отделение регионального Управления ФСБ возбудило уголовное дело по ч.6 ст.171.1 и ч.4 ст.327 УК РФ в отношении жителя Краснодарского края. Мужчину подозревают в производстве, хранении и сбыте немаркированных табачных изделий в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в Липецкой области в производственном цехе ООО "Табачная компания "Эдельвейс" подозреваемый вместе с иностранными гражданами изготавливал контрафактные сигареты, используя поддельные акцизные марки. Делали они это на оборудовании, похищенном с Тамбовской табачной фабрики.

Деятельность межрегиональной, транснациональной преступной группы пресекли сотрудники областного Управления ФСБ. Они изъяли сигареты на сумму 32 млн. рублей, а также более 800 тыс. поддельных акцизных марок. Оборудование также изъято, а деятельность предприятия прекращена.

Решается вопрос об избрании меры пресечения организатору преступной схемы.

ИСТОЧНИК KP.RU