Под Липецком на похищенном оборудовании делали контрафактные сигареты
Следственное отделение регионального Управления ФСБ возбудило уголовное дело по ч.6 ст.171.1 и ч.4 ст.327 УК РФ в отношении жителя Краснодарского края. Мужчину подозревают в производстве, хранении и сбыте немаркированных табачных изделий в особо крупном размере.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в Липецкой области в производственном цехе ООО "Табачная компания "Эдельвейс" подозреваемый вместе с иностранными гражданами изготавливал контрафактные сигареты, используя поддельные акцизные марки. Делали они это на оборудовании, похищенном с Тамбовской табачной фабрики.
Деятельность межрегиональной, транснациональной преступной группы пресекли сотрудники областного Управления ФСБ. Они изъяли сигареты на сумму 32 млн. рублей, а также более 800 тыс. поддельных акцизных марок. Оборудование также изъято, а деятельность предприятия прекращена.
Решается вопрос об избрании меры пресечения организатору преступной схемы.
ИСТОЧНИК KP.RU