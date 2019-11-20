СЕГОДНЯ 13:47 2019-11-20T13:56:46+03:00

С нового года липчане смогут чаще летать в Санкт-Петербург Фото: Юлия КЛЮЕВА

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С нового года липчане смогут чаще летать в Санкт-Петербург. Авиакомпания "Сибирь" открывает новые рейсы по направлению в северную столицу и обратно в областной центр.

Регулярные рейсы будут выполняться из аэропорта "Липецк" три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. Полеты начнутся со 2 января 2020 года. Самолет будет вылетать из Санкт-Петербурга в 7.05 утра. В Липецке пассажиры будут уже в 8.55. Обратный рейс из Липецка стартует в 9.35. В северной столице липчане окажутся в 11.30.

Как сообщили в пресс-службе липецкого аэропорта, рейсы в Санкт-Петербург и обратно будет выполнять самолет Embraer-170. Он рассчитан на 78 пассажиров. В самолете только эконом-класс.

ИСТОЧНИК KP.RU