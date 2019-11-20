2019-11-20T15:11:39+03:00
Происшествия

В крупном пожаре в Липецкой области обрушился купол горящего храма

Строящаяся церковь горит в Хлевенском районе [фото, видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Под Липецком горит храмПод Липецком горит храмФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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В Липецкой области загорелась церковь. ЧП случилось в эту среду, 20 ноября, в селе Отскочное Хлевенского района. Там загорелась строящаяся кирпичная церковь. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 13.43. Через минуту на место выехали десятки пожарных и спасателей, а также спецтехника.

В Липецкой области горит храм.Видео пресс-соужбы ГУ МЧС по региону

На момент прибытия пожарных, крыша храма была полностью охвачена огнем. Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС, людей внутри горящей церкви нет. Также исключатся возможность распространения огня на соседние здания.

Под Липецком горит храм Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Под Липецком горит храмФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В 14.05 спасатели подтвердили вызов по №2 и затребовали дополнительные. Вызов пор номеру 2 назначается в случае большой площади возгорания и проблемах с ликвидацией пожара.

Во время ЧП в горящем храме обрушился купол, площадь возгорания к тому моменту составила 70 м2. В 14.35 пожар удалось локализовать. Никто не пострадал, на месте продолжают работать сотрудники МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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