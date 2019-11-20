В Липецке резко похолодает – днем до 6 градусов мороза

СЕГОДНЯ 19:08 2019-11-20T19:08:30+03:00

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В Липецк приходит зима, резкое понижение температуры ожидается этой ночью, с 20 на 21 ноября. По данным Росгидрометцентра, столбик термометра ночью опустится до отметки в -11°С, днем тоже существенно не потеплеет – от 1 до градусов мороза. МЧС предупреждает, что на дорогах возможен гололед и прост водителей и пешеходов быть внимательней.

Существенных осадков 21 ноября не обещают, ветер будет дуть юго-восточный со скорость 6-11 м/с. Атмосферное давление вырастет до 761 мм ртутного столба. Температура воздуха будет падать до конца недели и достигнет минимума в субботу -8°С.

Но, согласно долгосрочному прогнозу, зимние морозы продержаться в Липецкой области недолго. Уже с середины следующей недели регион окутают густые облака, и температура начнет расти. К началу календарной зимы, с 30 на 1 декабря, в Липецке обещают 10 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU