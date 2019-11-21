В Липецке не смогли отмыть граффити в переходе и решили их закрасить

СЕГОДНЯ 08:58 2019-11-21T08:58:17+03:00

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В Липецке больше месяца пытались отмыть от народных граффити подземный пешеходный переход в районе площади Плеханова. Рабочие применяли разные реагенты, но краска так въелась в стены, что смыть ее ничем не получилось.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, после неудачной попытки очистки, в городском управлении главного смотрителя решили закрасить граффити в переходе. Чиновники пояснили, что стены закрасит тот же подрядчик, который не смог их отмыть и за ту же цену без увеличения сметы.

В будущем переход планируют полностью обновить вместе со зданием ЦУМа, который ждет масштабная реконструкция. Для перехода возможно устроят народный конкурс на лучшее граффити, только следующие граффити уже действительно будут искусством, а не сомнительным «художеством» подростков. Также в переходе поставят камеры и заменят освещение.

ИСТОЧНИК KP.RU