В ДТП с УАЗом в Липецке пострадал водитель ВАЗа

СЕГОДНЯ 09:22 2019-11-21T09:22:13+03:00

За сутки на дорогах региона в 4 ДТП травмы получили 3 человека и один погиб

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Авария с внедорожником произошла в среду вечером, 20 ноября, в 16.30 на трассе Орел – Тамбов в Липецке. Там столкнулись УАЗ с 51-летним водителем и ВАЗ-2112. В аварии пострадал 33-летний водитель «двенадцатой», которого увезли в больницу. По данным ГИБДД, причиной аварии стало нарушение очередности проезда.

В тот же вечер, в 20.30, в Добровском районе произошла смертельная авария. Там на трассе Липецк – Чаплыгин «Вольво» сбила насмерть 46-летнего мужчину.

Еще один человек пострадал в ДТП в Липецком районе. На трассе Липецк – Хлевное не разъехались на перекрестке «Опель» и «Лада-Гранта». В аварии пострадала 32-летняя женщина за рулем «Лады», но все обошлось без госпитализации.

За сутки на дорогах Липецкой области в 4 ДТП пострадали 3 человека и один погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU