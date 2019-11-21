2019-11-21T10:05:16+03:00
Происшествия

Девушка из Тамбова выманила смартфон и у пьяного приятеля в Липецке

Барышне грозит срок за мошенничество
Лия МУРАДЬЯН
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Мошенница во всем созналасьМошенница во всем созналасьФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке раскрыли мошенничество с сотовым телефоном, о преступлении заявил 28-летний парень. Заявление поступило 19 ноября, ив мошенницу уже задержали. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, подозреваемой оказалась 20-летняя жительница Тамбовской области.

Девушка сразу во всем созналась и подробно все рассказала. В Липецке она жила с парнем на съемной квартире, куда пришел их общий приятель с телефоном. В ходе алкогольных возлияний, когда друг дошел до нужной кондиции, девушка попросила у него телефон якобы для звонка кому-то. Пьяный приятель без колебаний отдал смартфон стоимостью 15 000 рублей и сразу забыл о нем. Гость не вспомнил о телефоне даже когда уходил, что сыграло на руку аферистке.

Своему парню она сказала, что смартфон приятель ей подарил сам. Молодые люди сдали телефон в ломбард, а деньги потратили. Теперь по части 2 статьи 159 УК тамбовчанке грозит до 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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