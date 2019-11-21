Липчанин купил телефон за 70 000 в кредит по чужому паспорту

СЕГОДНЯ 10:51 2019-11-21T10:51:59+03:00

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В Липецке аферист купил дорогой телефон в кредит по чужому паспорту. Потребительский кредит, стоимостью 70 000 рублей оформили еще 1 августа, но аферу заметили только осенью. И 12 ноября в полицию заявили представители банка, которым перестал платить заемщик.

Аферистом оказался 24-летний житель Липецка, которого задержали накануне и тот во всем сознался. Парень рассказал, что приехал в Липецк из Данкова и остановился жить у родственника, на чей паспорт и СНИЛС взял тайный кредит в магазине.

Когда владельцу документов начали звонить с требованием возврата долга, тот пошел разбираться в банк, где оказалась запись с камеры наблюдения в момент оформления кредита. Так мужчина узнал на видео своего гостя из села.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество в сфере кредитования» – часть 1 статьи 159.1 УК. Парню грозит штраф до 100 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU