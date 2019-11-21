В Липецке нашли труп за запертой дверью квартиры

СЕГОДНЯ 15:52 2019-11-21T15:52:29+03:00

За сутки спасатели ГО и ЧС вскрывали дверь пять раз

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За минувшие сутки, 20 ноября, липецким спасателям ГО и ЧС пришлось пять раз вскрывать двери квартир. Так утром в службу спасения «112» поступил вызов с улицы Филипченко, где женщина не смогла открыть дверь квартиры, в которой осталась 87-летняя пенсионерка. Спасатели приехали и вскрыли дверь слесарными инструментами, к счастью, бабушка оказалась в порядке.

А вот в 15 микрорайоне все обернулось плачевно. Спасатели выехали на адрес по обращению сотрудников полиции. После вскрытия двери, в квартире нашли труп 64-летнего мужчины.

Кроме этого в квартире на улице Гагарина вскрывали дверь в присутствии полиции и скорой помощи. За дверью оказалась женщина, которая нуждалась в помощи врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU