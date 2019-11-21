В Липецке мать-алкоголичка кормила сына продуктами из помойки

СЕГОДНЯ 16:42 2019-11-21T16:42:12+03:00

Женщину, которая жила в одной квартире с двумя мужчинами и сыном, лишили прав

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Взрослую женщину в Липецке лишили родительских прав на 15-летнего сына. Причиной стал образ жизни, который вела 43-летняя липчанка. На протяжении долгих лет женщина нигде не работала, беспробудно пила и неоднократно нарушала закон. В связи с чем стояла на учете в полиции. Помимо штрафов и административных дел за неисполнение родительских прав, у дамы есть судимость за фиктивную регистрацию иностранцев.

Асоциальное поведение матери стало отражаться на сыне-подростке. Мальчик прогуливал школу либо срывал уроки, был неопрятно одет и со сверстниками вел себя агрессивно. Еще более жуткая ситуация складывалась у подростка дома, где он живет с биологическим отцом, мамой и ее новым любовником, которые тоже не отличается здоровым образом жизни.

Зловонная двухкомнатная квартира была усыпана окурками, пустыми бутылками и другим мусором, и загажена собакой, которую хозяева не выгуливают. Из продуктов, в квартире были только объедки и просроченные продукты, которые семья находит в мусорных баках. Также за квартирой висит огромный долг по ЖКХ и отключен газ за неуплату.

При этом, как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, семья отказывается от помощи городского центра соцзащиты. В итоге прокурор подал в суд и женщину лишили родительских прав, теперь подростком займутся органы опеки.

ИСТОЧНИК KP.RU