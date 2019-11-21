Спасатели и скорая в Липецке всю ночь бродили по оврагу из-за ложного вызова

СЕГОДНЯ 17:13 2019-11-21T17:13:37+03:00

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Этой ночью, 21 ноября, липецким спасателям пришлось прочесывать дно Каменного лога. В час ночи кто-то позвонил в скорую по телефону «103» и сообщил, что заметил в овраге в районе улицы Звездной человека, который «лежит, не может подняться и просит помощи».

На место сразу выехала «Скорая помощь» медики проверили более проходимую часть лога, но никого не нашли и позвали на помощь спасатели. Сотрудники ГО и ЧС облазили с фонарями всю территорию, заглянули под каждый куст, но также безрезультатно.

Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, они несколько раз пытались связаться с тем, кто вызвал «скорую», но человек отвечал невнятно. Сначала он сказал, что уже находится на другом конце города, а после и вовсе перестал брать трубку.

В итоге две бригады экстренных служб потратили время и силы из-за чьей-то нелепой шутки. В управлении напомнили, что при звонках в экстренные службы все номера телефонов определяются и каждый разговор записывается. Информацию обо всех «шутниках» передают в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU