СЕГОДНЯ 18:22 2019-11-21T18:22:55+03:00

В ночь на пятницу в Липецке от 9 градусов мороза Фото: Юлия КЛЮЕВА

Выходные тоже обещают быть морозными

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 22 ноября, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью от 9 до 14 градусов мороза.

Днем в регионе от 2 до 7 градусов ниже ноля. Ветер восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление ночью без изменений, а днем небольшое падение и в итоге составит 770 мм рт.ст.

В субботу, 23 ноября, синоптики обещают в Липецке ясную погоду. Ночью столбик термометра опустится до отметки -8 градусов. Днем в областном центре около 1 градуса мороза. Ветер восточный 4-6 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 767 мм рт.ст.

Восход в 7.56. Солнце скроется за горизонтом в 16.18. Луна убывающая.

ИСТОЧНИК KP.RU