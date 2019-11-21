Под Липецком 3 иномарки столкнулись у пешеходного перехода

СЕГОДНЯ 18:55 2019-11-21T18:56:18+03:00

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Этим днем, 21 ноября, под Липецком произошла авария. Недалеко от села Ситовка столкнулись сразу 3 машины. Последствия ДТП попали в объектив видеорегистратора.

Иномарки столкнулись прямо возле светофора, перед пешеходным переходом. Автомобили въехали в задние бамперы друг друга. Самая первая машина в цепочке от удара выехала на "зебру". Автомобили получили повреждения. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно как с мобильных, так и со стационарных телефонов. Автоинспекторы просят водителей быть внимательнее во время движения. Тем более, что в регион пришли морозы. На дорогах скользко.

Под Липецком 3 иномарки врезались друг в друга у пешеходного перехода.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU