В Липецке на "Университетском" вспыхнула "Мазда"
В минувший четверг, 21 ноября, в Липецке случился пожар. В микрорайоне "Университетский" загорелась машина. "Мазда 6" была припаркована возле дома №5 по улице Бехтеева. Очевидцы вызвали пожарных.
На место происшествия прибыло 1 отделение пожарно-спасательной части. Благодаря быстрым и слаженным действиям сотрудников МЧС, пламя удалось быстро потушить.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, пострадал салон автомобиля. Причины пожара выясняют специалисты.
Спасатели напоминают липчанам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Ведь от этого зависит не только сохранность имущества, но и человеческие жизни. В случае происшествия обращаться на единый номер вызова экстренных служб "112".
В Липецке на "Университетском" горела "Мазда".
ИСТОЧНИК KP.RU