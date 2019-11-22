2019-11-22T10:13:55+03:00
Происшествия

В Липецке на "Университетском" вспыхнула "Мазда"

В пожаре пострадал салон автомобиля [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке на "Университетском" вспыхнула "Мазда"В Липецке на "Университетском" вспыхнула "Мазда"Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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В минувший четверг, 21 ноября, в Липецке случился пожар. В микрорайоне "Университетский" загорелась машина. "Мазда 6" была припаркована возле дома №5 по улице Бехтеева. Очевидцы вызвали пожарных.

На место происшествия прибыло 1 отделение пожарно-спасательной части. Благодаря быстрым и слаженным действиям сотрудников МЧС, пламя удалось быстро потушить.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, пострадал салон автомобиля. Причины пожара выясняют специалисты.

Спасатели напоминают липчанам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Ведь от этого зависит не только сохранность имущества, но и человеческие жизни. В случае происшествия обращаться на единый номер вызова экстренных служб "112".

В Липецке на "Университетском" горела "Мазда".

ИСТОЧНИК KP.RU

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