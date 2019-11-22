Липчанин ушел от наказания за убийство благодаря ложному алиби жены

СЕГОДНЯ 12:38 2019-11-22T12:38:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецкой области раскрыли убийство 9-летней давности, которое произошло в июне 2010 года в городе Грязи. Тогда в местном парке рано утром прохожие наткнулись на тело 28-летнего парня с ножевым ранением. Подозрение сразу пало на 43-летнего жителя Грязей.

По версии следствия, накануне ночью, 2 июля, мужчина выпивали в парке и между ними вспыхнула ссора. В ходе конфликта старший приятель достал нож, ударил обидчика в живот и сбежал. Все указывало на фигуранта, кроме показаний его супруги.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, жена дала ложные показания, заверив, что в момент убийства супруг был дома, чем обеспечила ему алиби. Опровергнуть ее слова не смогли и расследование пришлось приостановить. Но об убийстве никто не забыл, все эти годы в СК хранились улики и как только техника дошла до нужного уровня, все еще раз перепроверили. Проверка дала положительные результаты и дело снова открыли.

Мужчину задержали во Владимирской области и доставили в Липецкую. Он был уверен, что расплата его не настигнет, но вскоре во всем сознался, как только ему предъявили доказательства. После этого убийца подробно рассказал, как убивал приятеля и за что, и как уничтожил следы преступления.

Теперь уголовное дело отправляют в суд. По 105-й статье мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU