Авария на котельной оставила без тепла 2 жилых дома в Липецке

СЕГОДНЯ 16:26 2019-11-22T16:27:51+03:00

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В эту пятницу, 22 ноября, в котельной «Тройка» потух котел. Это произошло в 11 часов утра. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на место выехали экстренные службы и первый заместитель главы Липецка Михаил Щербаков. Котельная обеспечивает теплом 2 многоквартирных домах и 11 организаций.

Спустя несколько часов АО «ЛГЭК» провел там необходимые работы. Систему теплоснабжения подключили к резервному котлу. В домах липчан снова вернулось тепло.

Теперь экспертам нужно разобраться в причинах произошедшего. Предварительная версия – износ оборудования. Котельная принадлежала Росимуществу. В этом году от нее отказались. Ее приняли на баланс города в этом году. На тот момент состояние котельной оставляло желать лучшего.

ИСТОЧНИК KP.RU