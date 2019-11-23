Под Липецком ищут подростка из интерната

СЕГОДНЯ 16:04 2019-11-23T16:04:34+03:00

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В Липецкой области вновь пропал подросток. На этот раз в Грязях ищут 14-летнего парня. Накануне, 22 ноября, Лажков Никита Дмитриевич ориентировочно в 8 часов вечера ушел из ГБОУ "Специальная школа - интернат города Грязи". Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", до сих пор его местонахождение не установлено.

Приметы: среднего телосложения, волосы темные.

Был одет: темно-синяя куртка, трико, темно-синяя кепка, кроссовки с надписью "NIKE".

Просьба ко всем, кто видел Никиту Лажкова или знает, где он может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры. Или написать на электронную почту: ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU