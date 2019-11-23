СЕГОДНЯ 17:24 2019-11-23T17:25:49+03:00

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Серьезная авария произошла в эту субботу, 23 ноября, в Липецке. На улице Циолковского столкнулись 3 машины. "Тойота Королла" и "Датсун" врезались друг в друга передними бамперами. Автомобили получили серьезные повреждения - их передние части полностью разбиты. Недалеко стоит третья иномарка - "Мицубиси". От удара машину вынесло задом на обочину. Как это произошло пока непонятно.

К месту происшествия подъехали несколько карет скорой помощи. Информация о пострадавших уточняется. В причинах ДТП разберутся автоинспекторы. Кстати, авария спровоцировала большую пробку. Машины встали на улице Циолковского. Также движение затруднено на улице Космонавтов.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

В Липецке на Циолковского столкнулись 3 иномарки.В Липецке столкнулись 3 иномарки

ИСТОЧНИК KP.RU