В Липецке на Циолковского столкнулись 3 иномарки
Серьезная авария произошла в эту субботу, 23 ноября, в Липецке. На улице Циолковского столкнулись 3 машины. "Тойота Королла" и "Датсун" врезались друг в друга передними бамперами. Автомобили получили серьезные повреждения - их передние части полностью разбиты. Недалеко стоит третья иномарка - "Мицубиси". От удара машину вынесло задом на обочину. Как это произошло пока непонятно.
К месту происшествия подъехали несколько карет скорой помощи. Информация о пострадавших уточняется. В причинах ДТП разберутся автоинспекторы. Кстати, авария спровоцировала большую пробку. Машины встали на улице Циолковского. Также движение затруднено на улице Космонавтов.
Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".
В Липецке на Циолковского столкнулись 3 иномарки.В Липецке столкнулись 3 иномарки
ИСТОЧНИК KP.RU