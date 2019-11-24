2019-11-24T12:15:29+03:00
Общество

Мэрия Липецка: закрывать Дом детского творчества на улице Космонавтов не будем

Евгения Уваркина прокомментировала слухи обеспокоенных родителей
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: сайт администрации Липецка.фото: сайт администрации Липецка.
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В Липецкой администрации прошло экстренное совещание из-за слухов о закрытии филиала Дома детского творчества на улице Космонавтов. Накануне обеспокоенные родители начали писать в социальных сетях, что здание передают в пользование новой организации. Глава города Евгения Уваркина уверила, что информация недостоверная.

- Мы ничего не закрываем, все секции и кружки будут работать, как и прежде, в том же здании. Единственное изменение, которое планируем, - перераспределение функций между департаментами образования и культуры. Разницы не заметят ни ребята, посещающие творческие объединения, ни их родители, - сообщила Евгения Уваркина.

Как уточняют в мэрии, перераспределение нужно, так как в учреждениях подведомственных департаменту образования могут заниматься лишь школьники. Но в Доме творчества есть ансамбль танца "Параллели", в котором занимаются разные воспитанники, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья до 18 лет и старше. Переход к департаменту культуры снимет возрастное ограничение.

СПРАВКА "КП":

Дом детского творчества "Городской" был создан на базе Дома пионеров, открывшегося в 1925 году. Сегодня он состоит из двух корпусов - на улице Семашко и на улице Космонавтов, а также караульного помещения Поста № 1. Здесь работают более 50 кружков и секций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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