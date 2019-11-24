Поиски 14-летнего подростка, сбежавшего из интерната под Липецком, прекратили

СЕГОДНЯ 12:27 2019-11-24T12:27:29+03:00

Парень не первый раз сбегает из спецучреждения

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Пропавшего в Липецкой области подростка Никиту Лажкова нашли. Об этом сообщил отряд "Поиск пропавших детей" (Липецк). Напомним, 14-летний подросток ушел из школы-интерната в Грязях 22 ноября около восьми часов вечера. Парень не первый раз исчезает из спецзаведения. Практически через сутки молодого человека нашли волонтеры поисково-спасательной организации. Подробности поисков добровольцы не раскрывают.

Напомним, в начале ноября разыскивали еще одного подростка. 9 ноября Владимир Крюков, ушел из учебного заведения в Усмани и пропал. Его искали родители, полиция и волонтеры. Школьника нашли через пять дней в Воронежской области. Следователи выясняют причины побега ребенка из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU