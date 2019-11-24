Ночью в Липецкой области сгорели дом, мусоропровод и иномарка
К счастью, люди не пострадали
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Сообщение о загорании дома в селе Двуречки Грязинского района поступило на пульт дежурного МЧС в субботу, 23 ноября, в десять часов вечера. В результате пожара, оказалась повреждена кровля на площади 10 квадратных метров.
Еще два ЧП случилось в Липецке. В 23.11 на улице Космонавтов, 8 загорелся мусоропровод. Как уточняют в региональном ГУ МЧС, пострадавших нет, эвакуация не производилась.
А в 00.40 уже 24 ноября на проспекте 60 лет СССР, 23 начал полыхать Hyundai Santa Fe. Огонь повредил моторный отсек, салон, сгораемые узлы и агрегаты автомобиля.
ИСТОЧНИК KP.RU