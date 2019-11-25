В ДТП с тремя иномарками в Липецке пострадала школьница

СЕГОДНЯ 12:02 2019-11-25T12:02:49+03:00

За трое суток на дорогах региона в 13 авариях травмы получили 19 человек и трое погибли

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За 3 дня на Дорогах Липецкой области 19 человек пострадали и трое погибли – данные ГИБДД по Липецкой области с 22 по 24 ноября. Всего было 13 ДТП с жертвами. Первая серьезная авария произошла в пятницу утром на улице Детская, где столкнулись 4 машины. Массовую аварию спровоцировала 41-летняя женщина за рулем «Рено Санлеро», который влетел в «Шевроле Ниву», а та от удара въехала в стоящую «Ладу Гранту», также «Сандеро» задел «БМВ-728». В аварии пострадала водитель первой иномарки.

Еще одна крупная авария произошла 23 ноября на улице Циолковского. Там неизвестный водитель на «Тойоте Королле» ударил «Мицубиси Оутлендер» 48-летним водителем и «Дацун ОН-ДО» под управлением 58-летнего мужчины. В последней иномарке пострадали 10-летняя девочка и 43-летняя женщина. По предварительным данным, «Королла» выехала на встречную.

В те же сутки в Чаплыгинском районе в перевернувшемся «Рено-Логан» пострадали 4 человека. 34-летний водитель легковушки не рассчитал скорость, вылетел с трассы Липецк-Доброе, после чего машина перевернулась. Травму получил сам воитель и его пассажиры 23-х, 33-х и 24-х лет.

Похожее ДТП случилось 24 ноября в Краснинском районе на трассе Красное-Теплое, где не справился с управлением 24-летний водитель «Лады-Приоры». Машина съехала в кювет и перевернулась. К несчастью, парень за рулем скончался до приезда «скорой помощи».

В тот же вечер в Ельце в районе Поселка Солидарность 25-летний водитель «Приоры» сбил насмерть неизвестного пешехода.

ИСТОЧНИК KP.RU