2019-11-25T14:06:04+03:00
Происшествия

Пьяный водитель иномарки в Липецке попал под уголовную статью

Мужчина сел за руль нетрезвым второй раз за месяц
Лия МУРАДЬЯН
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Пьяного водителя остановили автоинспекторыПьяного водителя остановили автоинспекторыФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке под уголовную статью попал пьяный водитель иномарки. Подозрительный «Нисан Тиида» остановили накануне сотрудники ДПС на улице Адмирала Макарова. За рулем находился 41-летний мужчина, который вел себя не вполне адекватно. Опытные автоинспекторы «невооруженным глазом» определили, что мужчина находится под воздействием алкоголя.

Когда неадекватного водителя «пробили» по базе, выяснилось, что он уже попадался пьяным за рулем в этом же месяце. Тогда он отказался пройти медосвидетельствование, но от наказания его это не спасло. Не прошло и месяца, как хронический нарушитель снова сел за руль пьяным.

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, уголовное дело возбудили по статье 264.1 УК – нарушение ПДД подвергнутым административному наказанию. Теперь злостному нарушителю грозит до двух лет тюрьмы.

Кстати, по данным ГИБДД ,за 10 месяцев этого года в Липецкой области по вине пьяных водителей произошло 177 ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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