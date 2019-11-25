2019-11-25T16:58:25+03:00
Происшествия

Под Липецком мужчина забил соседа камнем

Жуткое побоище случилось в Чаплыгинском районе
Лия МУРАДЬЯН
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Мужчина во всем созналсяМужчина во всем созналсяФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области расследуют последствия кровавой драки, которая произошла в Чаплыгинском районе. Все случилось 19 ноября в селе Кривополянье, где произошел конфликт между соседями. По версии следствия, во время ссоры 43-летний мужчина пробил камнем голову 33-летнему знакомому.

Свидетелями жуткого действия стали соседи, которые и вызвали «скорую». Пострадавшего привезли в больницу с тяжелой открытой черепно-мозговой травмой. Но спасти не смогли, мужчина умер в больнице.

Как сообщили в пресс-службе областного СКР, уголовное дело возбудили по части 4 статьи 111 – причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть. Сейчас нападавший под стражей и уже во всем сознался. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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