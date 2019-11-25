2019-11-25T17:34:22+03:00
Происшествия

В Липецке девушка в длительном запое «заминировала» пятиэтажку

Невменяемая дама переполошила спецслужбы в пятницу
Лия МУРАДЬЯН
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Алкоголичка "заминировала" домАлкоголичка "заминировала" домФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке за ложное сообщение о бомбе ответит 28-летняя девушка. Барышня подняла «на уши» все спецслужбы города ночью 22 ноября. Звонок поступил в службу спасения «112», «аноним» сообщила, что в доме по переулку рудничный заложена бомба и через час прогремит взрыв.

Вскоре на месте были полиции, силовики, спасатели, скорая и другие службы. Территорию, как положе оцепили, все проверили, но никакого устройства или взрывчатых веществ не нашли.

Вскоре вычислили автора ложного сообщения. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, подозреваемой оказалась 28-летня жительница того же дома. Соседи поведали, что на протяжении длительного времени барышня пребывает в глубочайшем алкогольном запое и едва удерживает связь с реальным миром.

Полиции дама ничего вразумительного сказать не смогла. Выслушав нечленораздельный бред, девушку задержали. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 207 УК – заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Девушке грозит до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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