2019-11-26T11:14:50+03:00
Общество

За неделю в Липецке почти 3,5 тыс. человек заболели ОРВИ

Роспотребнадзор советует липчанам избегать контакта с больными и чаще мыть руки, чтобы не заразиться
Юлия КЛЮЕВА
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За неделю в Липецке почти 3,5 тыс. человек заболели ОРВИЗа неделю в Липецке почти 3,5 тыс. человек заболели ОРВИФото: Юлия КЛЮЕВА
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За прошедшую неделю с 18 по 24 ноября, в Липецкой области 5 044 человека заболели ОРВИ. Из них 78,5% - это дети до 14 лет. 2,8% заболевших госпитализировали. По данным пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора, показатели заболеваемости ниже эпидемических порогов. В Липецке 3 492 человека подхватили вирусную инфекцию. Кстати, гриппом в области еще никто не заразился.

В основном, липчане заболевают ОРВИ, которые вызваны негриппозными респираторными вирусами - аденовирусами, вирусами парагриппа и единичными случаями M.pneumoniae. Продолжается иммунопрофилактическая кампания в городах и районах области. Прививку от гриппа сделали уже 40,9% липчан.

В Роспотребнадзоре напоминают, как оградить себя от ОРВИ. Следует избегать контакта с больными. Лицам из групп риска - беременным женщинам. детям до 6 лет, пенсионеркам, лучше носить маску в местах массового скопления людей. При кашле или чихании нужно прикрывать рот и нос салфеткой. Как мжно чаще мыть руки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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